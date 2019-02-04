Зеленський може не прийти на дебати через концертний графік, - штаб шоумена
На попередні дебати перед першим туром виборів Зеленський не прийшов саме з причини запланованих раніше виступів, і організатори теледебатів про це знали, повідомив політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в коментарі Obozrevatel.
"А в рамках того, наскільки це потрібно українському суспільству, це теж питання. Як показує практика, люди вже втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі і в рамках дебатів, і в рамках виборчих кампаній від представників діючих політичних еліт", - стверджує Разумков.
Разом з тим він зазначив, що Зеленський готовий до дебатів, "а як це буде відбуватися і коли, це вже інше питання".
Видання відзначає, що в афіші на офіційному сайті студії Квартал 95 немає анонсованих гастролей і концертів за участю Володимира Зеленського.
Раніше Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не бачить сенсу в дебатах між шоуменом і чинним президентом Петром Порошенком.
Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів.
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