Зеленський може не прийти на дебати через концертний графік, - штаб шоумена

На попередні дебати перед першим туром виборів Зеленський не прийшов саме з причини запланованих раніше виступів, і організатори теледебатів про це знали, повідомив політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в коментарі Obozrevatel.

"А в рамках того, наскільки це потрібно українському суспільству, це теж питання. Як показує практика, люди вже втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі і в рамках дебатів, і в рамках виборчих кампаній від представників діючих політичних еліт", - стверджує Разумков.

Разом з тим він зазначив, що Зеленський готовий до дебатів, "а як це буде відбуватися і коли, це вже інше питання".

Видання відзначає, що в афіші на офіційному сайті студії Квартал 95 немає анонсованих гастролей і концертів за участю Володимира Зеленського.

Раніше Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не бачить сенсу в дебатах між шоуменом і чинним президентом Петром Порошенком.