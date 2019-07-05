Зеленський назвав "деолігархізацію ЗМІ" одним із своїх пріоритетів
Зеленський в ході бесіди нібито зазначив, що європейський вибір України є безальтернативним, і він, як гарант Конституції, буде захищати його.
"Наш пріоритет - не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в ЗМІ", - повідомляється на сайті ze2019, який вважається офіційним ресурсом "команди Зеленського".
Він також заявив про готовність повернути статтю про незаконне збагачення в українське законодавство.
Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" і шоу "Квартал 95", які принесли популярність Зеленському, в тому числі як кандидату в президенти, транслювалися на телеканалі "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, юристи і охоронці якого також працюють на Зеленського.
Крім того Зеленський є бізнес-партнером Коломойського по "Кварталу 95".
Сьогодні бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір заявив, що новообраний президент передав свій бізнес в управління бізнес-партнерам з гарантією повернення через п'ять років.
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