Зеленський назвав "деолігархізацію ЗМІ" одним із своїх пріоритетів

Він зазначив, що європейський вибір України є безальтернативним

Обраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ганом назвав пріоритети у своїй політиці.

Зеленський в ході бесіди нібито зазначив, що європейський вибір України є безальтернативним, і він, як гарант Конституції, буде захищати його.

"Наш пріоритет - не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в ЗМІ", - повідомляється на сайті ze2019, який вважається офіційним ресурсом "команди Зеленського".

Він також заявив про готовність повернути статтю про незаконне збагачення в українське законодавство.

Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" і шоу "Квартал 95", які принесли популярність Зеленському, в тому числі як кандидату в президенти, транслювалися на телеканалі "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, юристи і охоронці якого також працюють на Зеленського.

Крім того Зеленський є бізнес-партнером Коломойського по "Кварталу 95".

Сьогодні бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір заявив, що новообраний президент передав свій бізнес в управління бізнес-партнерам з гарантією повернення через п'ять років.