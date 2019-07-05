Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зеленський назвав "деолігархізацію ЗМІ" одним із своїх пріоритетів

Він зазначив, що європейський вибір України є безальтернативним
Обраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ганом назвав пріоритети у своїй політиці.
Зеленський назвав "деолігархізацію ЗМІ" одним із своїх пріоритетів Фото: EPA / ZOYA SHU

Зеленський в ході бесіди нібито зазначив, що європейський вибір України є безальтернативним, і він, як гарант Конституції, буде захищати його.

"Наш пріоритет - не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Демонополізація в енергетиці, деолігархізація в ЗМІ", - повідомляється на сайті ze2019, який вважається офіційним ресурсом "команди Зеленського".

Він також заявив про готовність повернути статтю про незаконне збагачення в українське законодавство.

Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" і шоу "Квартал 95", які принесли популярність Зеленському, в тому числі як кандидату в президенти, транслювалися на телеканалі "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, юристи і охоронці якого також працюють на Зеленського.

Крім того Зеленський є бізнес-партнером Коломойського по "Кварталу 95".

Сьогодні бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір заявив, що новообраний президент передав свій бізнес в управління бізнес-партнерам з гарантією повернення через п'ять років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2019 18:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.