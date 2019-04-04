Зеленський не піде здавати аналізи в "Олімпійському"

"Є багато можливостей здати аналізи, ніж здавати їх на території стадіону"

Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону "Олімпійський", як пропонував чинний президент Петро Порошенко.

"У нас є багато можливостей здати аналізи, ніж здавати їх на території Олімпійського стадіону. Я думаю, що зважаючи на те, що там сьогодні відбувається, колосальна кількість служби безпеки, оточення ... Це дивно", - сказав на брифінгу радник Зеленського Дмитро Розумков.

Натомість штаб Зеленського запропонував здавати аналізи в лабораторії Eurolab на Солом'янській вулиці.

"Завтра о 8 ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас усіх. Це незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не буде питань", - сказав Розумков. У той же час він додав, що команда його кандидата може розглядати інші лабораторії.

Eurolab пналежить мільйонерові Пальчевському, який відкрито підтримує Зеленського на виборах. Але Розумков вважає, що лабораторія прихильника Зеленського все одно буде менше ангажована, ніж "Міністерство охорони здоров'я", яке досить непогано підтримує чинного гаранта Конституції".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.