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Президент заявив, що Хомчак не братиме участь у переговорах в Мінську
Президент України Володимир Зеленський вирішив, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі
Фото: president.gov.ua
Генштаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем, інформує прес-служба глави держави у Facebook, йдеться в "УП".
"Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у засіданні "Мінська" візьме участь начальник Генштабу.
Додамо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.
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05 06 2019 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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