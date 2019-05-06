Президент заявив, що Хомчак не братиме участь у переговорах в Мінську

Президент України Володимир Зеленський вирішив, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі

Зазначається, що відповідне рішення він ухвалив після додаткових консультацій.

Генштаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем, інформує прес-служба глави держави у Facebook, йдеться в "УП".

"Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у засіданні "Мінська" візьме участь начальник Генштабу.

Додамо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.

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