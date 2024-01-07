Зеленський підкреслив важливість відносин з Японією

Президент відзначив лідерство та підтримку Японії.

Президент Володимир Зеленський привітав в Україні з першим міжнародним візитом міністра закордонних справ Японії Йоко Камікаву. Він назвав відносини з Японією одним із найкращих міжнародних результатів.

Про це повідомляє його пресслужба.

Він додав, що цей візит є важливим сигналом про підтримку.

"Дуже приємно, що свій перший міжнародний візит у цьому році ви робите у Київ. Дякую за цей потужний сигнал про підтримку українського суспільства", - сказав Зеленський під час зустрічі.

"Наш дуже важливий, дуже міцний партнер. Вдячний за досягнутий рівень відносин між нашими державами – справжнє партнерство, стратегічне партнерство. І вдячний за підтримку, яку Японія надала нашій державі. Це й безпекова допомога, і сильне лідерство у «Групі семи» та загалом у міжнародній політиці, і економічна підтримка – ми цінуємо її, – і гуманітарне посилення України", - зазначив президент.

Зі свого боку Камікава наголосила, що її візит є важливим у контексті підготовки конференції з відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо. Вона зазначила, що країни і надалі співпрацюватимуть для посилення двосторонніх відносин та відновлення України.

Зеленський подякував Японії за активну підтримку Української формули миру та готовність узяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки, що відбудеться в Давосі. Кавікава повідомила про готовність Японії взяти на себе співлідерство в імплементації першого пункту Формули "Радіаційна і ядерна безпека".

Нагадаємо, Японія виділяє для допомоги Україні $37 млн. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.