Японія виділяє для допомоги Україні $37 млн. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів

Камікава Йоко також оголосила про надання пʼяти мобільних газотурбінних генераторів і семи трансформаторів як зимової підтримки України.

Міністр закордонних справ Японії Камікава Йоко відвідала Україну й оголосила про намір її країни внести приблизно $37 мільйонів до Трастового фонду НАТО, щоб забезпечити Україну системами виявлення дронів.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri Shimbun.

Камікава Йоко зустрілася в Києві з українським колегою Дмитром Кулебою, який подякував Японії за її внесок у допомогу Україні, коли вона головувала у "Великій сімці» (G7) минулого року.

Камікава Йоко також оголосила про надання пʼяти мобільних газотурбінних генераторів і семи трансформаторів як зимової підтримки України. Ще міністр висловила ідею підтримати українські освіти, охорони здоровʼя, будівництво прихистків для жінок і дітей.

"Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", - сказала міністр.

У Токіо 19 лютого пройде японсько-українська конференція сприяння економічній відбудові, на якій Камікава Йоко хоче почути про конкретні потреби в підтримці відновлення та реконструкції в Україні.