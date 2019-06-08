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Зеленський повернув "зелений" тариф домашнім сонячним електростанціям, встановленим на землі

Президент України підписав закон, який повертає домашнім сонячним електростанціям, панелі яких встановлені не на дахах, а на землі, право на продаж зайвої електроенергії за "зеленим" тарифом
Відповідний закон Верховна Рада проголосувала ще 11 липня. Тоді його підтримало 243 депутати.
Зеленський повернув "зелений" тариф домашнім сонячним електростанціям, встановленим на землі Фото: ibud.ua

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, йдеться в "Громадське".

Таким чином, в Україні остаточно скасували норму закону, ухваленого у квітні 2019 року, яким заборонили нараховувати власникам домашніх СЕС підвищений тариф за продаж ними електроенергії до енергомережі.

Тоді цей закон викликав хвилю обурення серед українців, які інвестували у встановлення сонячних панелей значні кошти з розрахунком на те, що з часом вони окупляться через продаж електрики державі.

Нагадаємо, запровадження податкової пільги та скасування податку на додану вартість для імпортного обладнання, що використовується при будівництві сонячних та вітрових електростанцій, коштує українському бюджету 400 мільйонів гривень щомісяця.

Зокрема, план з надходження ПДВ від імпортних товарів від початку 2019 року було виконано на 88,8%. Тобто, бюджет недоотримав 11,2% запланованих доходів від ПДВ або 20,5 мільярда гривень.

Станом на початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.

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