Коломойський назвав Бойка і Медведчука колаборантами і зрадниками

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю російському РБК назвав лідерів проросійської партії Юрія Бойка і Віктора Медведчука колаборантами і зрадниками.

Про це Коломойський сказав, відповідаючи на питання, що він думає про спроби цих осіб вести переговори з Росією про постачання газу, оминаючи уряд і "Нафтогаз", повідомляє LB.ua з посиланням на РБК.

"Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їхня зрада не вималювалася до статті Кримінального кодексу", - сказав він.

"Щодо російського газу - нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви заподіяли нам уже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди - треба стиснути зуби і пережити. Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити і забути. Ви позбавили нас половини ВВП військовими діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна. Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну й іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери у Європи", - додав він.

Додамо, що олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відбудови інфраструктури Донбасу.