Зеленський про розмову з Путіним: "Ключовим було звільнення моряків" Зеленський відруагував на розмову з Путіним

В Адміністрації президента Володимира Зеленського підтвердили, що він телефоном поговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним

Фото: president.gov.ua

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