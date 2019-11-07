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Зеленський про розмову з Путіним: "Ключовим було звільнення моряків"

Зеленський відруагував на розмову з Путіним
В Адміністрації президента Володимира Зеленського підтвердили, що він телефоном поговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним
Зеленський про розмову з Путіним: "Ключовим було звільнення моряків" Фото: president.gov.ua

"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі», — ідеться у повідомленні, інформують в "Громадське".

Раніше про розмову повідомив прес-секретар Путіна.

Зазначалося, що бесіда відбулася за ініціативою української сторони.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

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11 07 2019 19:51
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