Зеленський привітав Дуду з Днем незалежності Польщі: разом ми щонайменше вдвічі сильніші

Президент України Володимир Зеленський у День незалежності Польщі провів розмову в режимі відеоконференції з Анджеєм Дудою.

Про це йдеться на сайті президента.

"Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного", - йдеться на сайті.

Зеленський привітав Дуду та весь польський народ із Днем незалежності. Він наголосив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі.

Він додав, що українці завжди будуть вдячні польському народові за допомогу у важкі часи російської агресії.

Український президент відзначив важливість міцних відносин України і Польщі як однієї з основ єдності Європи.

"Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші", - заявив Зеленський.

Анджей Дуда сказав, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі.

Дуда привітав Зеленського з рішенням Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

"Вітаю вас із цим поступом і з тим, що попри складну військову ситуацію ви реалізуєте чергові вимоги на шляху до Європейського Союзу. Ми не лише вболіваємо за вас, а й будемо вас підтримувати, будемо підтримувати ваші прагнення", - сказав польский президент.