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Зеленський привітав з Різдвом: "Зло програє"

24 грудня 2023, 18:42
Зеленський привітав з Різдвом:
President.gov.ua
Сьогодні президент Володимир Зеленський в Святвечір привітав українців з Різдвом Христовим.

Про це він сказав під час відеозвернення

"Спільна молитва об’єднає мільйони українців – як ніколи багато до цього. Вона лунатиме без часової різниці у два тижні, разом із Європою та світом", - сказав Зеленський. 

За його словами, вже другий рік Різдво в Україні має інший настрій, контекст, інший присмак. 

Тому головним проханням у молитві на Святвечір буде те, щоби повернулися живими захисники України і щоб вони повернулися переможцями.

"Молимося за завершення війни. Молимося за перемогу. Робитимемо це й сьогодні. Де б не були. Де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом", - додав президент.

В промові він сказав, що період напередодні Різдва є часом найдовших ночей у році.

"Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: 

"Христос народився!", - додав глава держави.

Також Зеленський побажав українцям перемоги і миру, а також надії, віри, любові та достатку.

 
Різдвозеленськийвітання

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