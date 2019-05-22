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Зеленський призначив свого представника у Кабміні

Відповідний указ №314/2019 опубліковано на сайті
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабінеті міністрів.
Зеленський призначив свого представника у Кабміні Фото: з відкритих джерел

Відповідний указ №314/2019 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє "Укрінформ".

"Призначити ГЕРУСА Андрія Михайловича Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України".  - йдеться в повідомленні.

Додамо, Володимир Зеленський відповідними указами призначив: Хомчака головою Генштабу ЗСУ, екс-адвоката Коломойського Андрія Богдана - головою Адміністрації Президента та помічником - Сергія Шефіра

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22 05 2019 10:43
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