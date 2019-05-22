Зеленський призначив свого представника у Кабміні Відповідний указ №314/2019 опубліковано на сайті

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабінеті міністрів.

Фото: з відкритих джерел

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