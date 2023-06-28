Президент сказав, що слова в Конституції по-справжньому життєві для українців.

"Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна", – підкреслив Володимир Зеленський.

"Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями", – наголосив глава держави.

"Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде", – завершив своє привітання з нагоди Дня Конституції президент.