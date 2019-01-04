Зеленський виграв більше військових спецділянок в зоні ООС, ніж Порошенко
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, на сайті якої до 7:45 1 квітня з'явилися результати майже з 60 спецділянок. Всього в зоні ООС 79 спецділянок для військових: 65 в Донецькій області та 14 в Луганській.
округ №45
000001 (Первомайське) - Зеленський - 69; Порошенко - 116
000002 (Водяне) - Зеленський - 88; Порошенко - 158
000003 (Бажане) - Зеленський - 180; Порошенко - 91
000004 (Авдіївка) - Зеленський - 243; Порошенко - 414
000005 (Верхньоторецьке) - Зеленський - 72; Порошенко - 101
000006 (Очеретине) - Зеленський - 233; Порошенко - 123
округ №46
000002 (Спірне) - Зеленський - 126; Порошенко - 38
000003 (Сіверськ) - Зеленський - 108; Порошенко - 44
000005 (Зайцеве) - Зеленський - 107; Порошенко - 116
000006 (Бахмут) - Зеленський - 393; Порошенко - 266
000007 (Новолуганське) - Зеленський - 49; Порошенко - 79
000009 (Бахмутське) - Зеленський - 51; Порошенко - 30
000010 (Бахмут) - Зеленський - 115; Порошенко - 73
000011 (Часів Яр) - Зеленський - 229; Порошенко - 478
000012 (Часів Яр) - Зеленський - 61; Порошенко - 67
000013 (Соледар) - Зеленський - 252; Порошенко - 173
округ №48
000002 (Краматорськ) - Зеленський - 260; Порошенко - 250
000003 (Краматорськ) - Зеленський - 518; Порошенко - 769
округ №49
000001 (Костянтинівка) - Зеленський - 341; Порошенко - 329
000002 (Воздвиженка) - Зеленський - 63; Порошенко - 44
000003 (Мемрик) - Зеленський - 49; Порошенко - 214
000004 (Тарасівка) - Зеленський - 113; Порошенко - 97
округ №50
000002 (Золотий Колодязь) - Зеленський - 39; Порошенко - 41
000003 (Покровск) - Зеленський - 205; Порошенко - 169
округ №52
000001 (Торецькому) - Зеленський - 102; Порошенко - 248
000002 (Новогродское) - Зеленський - 69; Порошенко - 96
округ №57
000001 (Маріуполь) - Зеленський - 343; Порошенко - 211
000002 (Ломакине) - Зеленський - 220; Порошенко - 189
000003 (Маріуполь) - Зеленський - 619; Порошенко - 417
000004 (Маріуполь) - Зеленський - 366; Порошенко - 273
округ №59
000001 (Новогродівка) - Зеленський - 80; Порошенко - 41
000002 (Зелений Гай) - Зеленський - 34; Порошенко - 99
000003 (Мар'їнка) - Зеленський - 39; Порошенко - 85
000005 (Новомихайлівка) - Зеленський - 49; Порошенко - 115
000006 (Тарамчук) - Зеленський - 26; Порошенко - 185
000008 (Велика Новоселівка) - Зеленський - 202; Порошенко - 155
000009 (Курахово) - Зеленський - 238; Порошенко - 266
000010 (Красногорівка) - Зеленський - 67; Порошенко - 208
000011 (Комишевка) - Зеленський - 116; Порошенко - 90
000012 (Селидове) - Зеленський - 41; Порошенко - 149
000013 (Галицинівка) - Зеленський - 96; Порошенко - 207
000014 (Дніпроенергія) - Зеленський - 50; Порошенко - 22
000015 (Вугледар) - Зеленський - 252; Порошенко - 205
округ №60
000002 (Нікольське) - Зеленський - 281; Порошенко - 178
000004 (Донське) - Зеленський - 73; Порошенко - 100
000009 (Новотроїцьке) - Зеленський - 192; Порошенко - 186
000010 (Андріївка) - Зеленський - 72; Порошенко - 93
000013 (Діановка) - Зеленський - 137; Порошенко - 42
000014 (Затишне) - Зеленський - 78; Порошенко - 16
округ №105
000001 (Щастя) - Зеленський - 205; Порошенко - 179
округ №106
000001 (Троїцьке) - Зеленський - 101; Порошенко - 45
000002 (Сєвєродонецьк) - Зеленський - 567; Порошенко - 592
000004 (Сєвєродонецьк) - Зеленський - 151; Порошенко - 177
округ №107
000001 (Попасна) - Зеленський - 227; Порошенко - 242
000002 (Лисичанськ) - Зеленський - 144; Порошенко - 132
округ №112
000002 (Новотошківське) - Зеленський - 82; Порошенко - 159
округ №114
000002 (Геївка) - Зеленський - 153; Порошенко - 62
000003 (Станиця Луганська) - Зеленський - 333; Порошенко - 213
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.
За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко, які набирають 30,6% і 17,8% відповідно. Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.
Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".
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