Зеленський: робитиму все, щоб ПриватБанк був стабільним банком

Також кандидат заявив, що не буде допомагати Коломойському отримати 2 млрд компенсації

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що робитиме все, щоб зберегти ПриватБанк за державою.

"Я буду на захисті України. Я гарантую, що буду робити все, щоб ПриватБанк був стабільним банком в Україні", - заявив Зеленський у програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу 1+1, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що не знає, яким чином "кишеньковий суд діючого президента" визнав незаконною націоналізацію Приватбанка.

"Я розумію, що це рішення – глобальне і проблемне для наступного президента, але для діючого відповідь проста (те, що ми говорили про мої зв’язки з Коломойським – можемо детально про це говорити) – мені здається, що сьогодні суспільство отримало відповідь, хто є маріонеткою Коломийського", - сказав Зеленський.

На репліку, що суддя Вовк міг прийняти таке рішення в угоду майбутньому президенту, Зеленський сказав:

"Я не знаю пана Вовка, а з паном Коломойським говорю суто щодо нашого партнерства з каналом 1+1. А з приводу Приватбанку, які би там не були дії, я буду на захисті України. Я не буду робити жодних дій, не буду брати участі ні в яких корупційних схемах, щоб комусь щось вертати".

Він також додав, що не має 2 мільярдів, "щоб комусь щось вертати."

На питання, чи можна сказати, що Коломоський може забути про Приватбанк, Зеленський сказав:

"Чесно кажучи, мені все одно, про що зараз думає, згадує чи забуває Ігор Валерійович".

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Раніше, олігарх Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований "ПриватБанк", але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що компенсація неможлива, оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним.