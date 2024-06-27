Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру
27 червня 2024, 15:07
Все заради того аби примусити росію припинити війну.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би росію до миру.
Про це він заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі.
"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі. Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що "ми не маємо багато часу, тому що в нас багато людей гинуть. Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років".
"Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся установчий Саміт миру, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української Формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих. Більшість країн погодили спільне комюніке Глобального саміту миру.