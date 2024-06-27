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​Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру

27 червня 2024, 15:07
​Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру
Все заради того аби примусити росію припинити війну.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би росію до миру.
 
Про це він заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі.
 
"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі. Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - заявив Зеленський.
 
Він наголосив, що "ми не маємо багато часу, тому що в нас багато людей гинуть. Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років".
 
"Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - сказав Зеленський.
 
Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся установчий Саміт миру, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української Формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих. Більшість країн погодили спільне комюніке Глобального саміту миру. 

 

війна в Україніросія окупантисаміт мируВолодимир Зеленський

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