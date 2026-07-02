Зеленський запропонував Ірландії угоду про співпрацю у сфері дронів

Співпраця має охопити кілька стратегічних напрямків.

Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій під назвою Drone Deal.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Під час офіційного візиту до Дубліна глава держави зустрівся з ірландським колегою – головною темою розмови стали інновації та налагодження прямих зв'язків між оборонними підприємствами обох країн.

"Ми пропонуємо Drone Deal, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями", – зауважив Зеленський, наголосивши на готовності України ділитися власним досвідом як у конструюванні, так і в бойовому застосуванні БпЛА.

Співпраця має охопити кілька стратегічних напрямків, захист повітряного простору від загроз, гарантування безпеки морських шляхів та розвиток цифрових систем управління. "Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря", – резюмував президент.