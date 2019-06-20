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Зеленський заявив, що буде захищати незалежність Нацбанку

"За те і за інше ми маємо подякувати Національному банку України. Я переконаний, що це результат його незалежності і я буду її поважати та захищати"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде захищати незалежність Національного банку України.
Зеленський заявив, що буде захищати незалежність Нацбанку Фото: president.gov.ua

Зокрема, Зеленський відзначив, що Національний банк скасував обов'язкову вимогу щодо продажу валютної виручки, а також забезпечив фінансову стабілізацію України, повідомляє "Громадське".

"За те і за інше ми маємо подякувати Національному банку України. Я переконаний, що це результат його незалежності і я буду її поважати та захищати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій пропонує почати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо початку нової програми кредитної підтримки України ще цього року, тобто до закінчення поточної програми stand-by.

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20 06 2019 15:51
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