НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що буде захищати незалежність Національного банку України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський заявив, що буде захищати незалежність Нацбанку
"За те і за інше ми маємо подякувати Національному банку України. Я переконаний, що це результат його незалежності і я буду її поважати та захищати"
Фото: president.gov.ua
Зокрема, Зеленський відзначив, що Національний банк скасував обов'язкову вимогу щодо продажу валютної виручки, а також забезпечив фінансову стабілізацію України, повідомляє "Громадське".
"За те і за інше ми маємо подякувати Національному банку України. Я переконаний, що це результат його незалежності і я буду її поважати та захищати", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій пропонує почати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо початку нової програми кредитної підтримки України ще цього року, тобто до закінчення поточної програми stand-by.
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