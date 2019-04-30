Зеленський зустрівся з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм
"Митрополит Епіфаній привітав новообраного президента України Володимира Зеленського і побажав мудрості, сили й наснаги у відповідальному служінні українському народу", - повідомили у прес-службі ПЦУ.
Подробиць зустрічі поки що не повідомляють.
У Міністерстві культури прокоментували зустріч новообраного президента і предстоятеля ПЦУ, зазначивши, що це перша офіційна зустріч Зеленського після оголошення результатів виборів
"У ці хвилини проходить зустріч голови ПЦУ Епіфанія з новообраним президентом Зеленським. Прошу звернути увагу на два принципові моменти. По-перше, зустріч почалася через годину після офіційного оголошення результатів виборів, тобто де-факто це перша офіційна зустріч майбутнього глави держави, чию перемогу щойно офіційно підтвердили. По-друге, Зеленський усі свої зустрічі з релігійними лідерами країни почав саме з розмови з Блаженнішим Епіфанієм. Хіба обидва ці моменти не є яскравим свідченням того, що надії всіх московських "пророків" і їх українських адептів на повне переформатування українського релігійної політики марні?" - написав у Facebook керівник департаменту у справах релігій Мінкульту Андрій Юраш.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського у виборах президента України.
Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, а також вибачив переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про "термос".
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