Зеленський зустрівся з очільницею ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Вони обговорили реалізацію проєктів відновлення та розвитку України.

Про це повідомили на сайті Президента.

"Глава держави подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабного російського вторгнення. Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор і проєкти розвитку України", - написано на сайті.

Зеленський закликав ЄБРР звернути увагу на житловий сегмент та стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.