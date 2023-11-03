Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Жертвами шторму "Кіаран" стали 10 людей

03 листопада 2023, 12:12
Жертвами шторму
Reuters
Західну Європу накрив шторм "Кіаран", внаслідок якого загинули 10 осіб.

Про це повідомляє France24.

Також закриті школи, порти, аеропорти та залізничне сполучення. Пориви вітру сягають 200 км за годину. 

Сьогодні влада Італії повідомила, що три людини загинули в Тоскані через рекордні дощі. Там вже оголосили надзвичайний стан.

Губернатор Тоскани Еудженіо Джані сказав, що серед трьох загиблих є 85-річний чоловік, якого знайшли у власному будинку.

"Те, що сталося сьогодні ввечері в Тоскані, має назву: зміна клімату", - сказав Джані. 

Мер Флоренції Даріо Нарделла заявив, що "ситуація в місті критична".

В бельгійському місті Гент через падіння гілок загинули п'ятирічний українець і 64-річна жінка.

Раніше в регіоні Ена на півночі Франції через падіння дерев загинув водій вантажівки, французька влада також повідомила про смерть чоловіка, який випав зі свого балкона в портовому місті Гавр.

Також загинули чоловік в голландському місті Венрай, жінка в центрі Мадрида і одні людина в Німеччині.

Близько 1,2 млн будинків у Франції через шторм залишились без електроенергії.

Ми писали, що вчора на Європу обрушився шторм "Кіаран".

 
штормКіаран

Останні матеріали

Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється