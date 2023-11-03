Жертвами шторму "Кіаран" стали 10 людей

Західну Європу накрив шторм "Кіаран", внаслідок якого загинули 10 осіб.

Про це повідомляє France24.

Також закриті школи, порти, аеропорти та залізничне сполучення. Пориви вітру сягають 200 км за годину.

Сьогодні влада Італії повідомила, що три людини загинули в Тоскані через рекордні дощі. Там вже оголосили надзвичайний стан.

Губернатор Тоскани Еудженіо Джані сказав, що серед трьох загиблих є 85-річний чоловік, якого знайшли у власному будинку.

"Те, що сталося сьогодні ввечері в Тоскані, має назву: зміна клімату", - сказав Джані.

Мер Флоренції Даріо Нарделла заявив, що "ситуація в місті критична".

В бельгійському місті Гент через падіння гілок загинули п'ятирічний українець і 64-річна жінка.

Раніше в регіоні Ена на півночі Франції через падіння дерев загинув водій вантажівки, французька влада також повідомила про смерть чоловіка, який випав зі свого балкона в портовому місті Гавр.

Також загинули чоловік в голландському місті Венрай, жінка в центрі Мадрида і одні людина в Німеччині.

Близько 1,2 млн будинків у Франції через шторм залишились без електроенергії.

Ми писали, що вчора на Європу обрушився шторм "Кіаран".