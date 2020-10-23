Жінки становлять майже половину кандидатів на цьогорічних місцевих виборах
Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", зазначає "Громадське".
Загалом 55,5% кандидатів на місцевих виборах є чоловіками. Стать ще 0,3% кандидатів не вдалося встановити через одруківки у документах.
Ось такий гендерний розподіл кандидатів на місцевих виборах в Україні:
до обласних рад: 57% - чоловіки, 43,1% - жінки;
до районних рад: 56% - чоловіки, 44% - жінки;
до рад громад з кількістю виборців понад 10 тисяч: 54,8% - чоловіки, 45% - жінки;
до громад із кількістю виборців до 10 тисяч: 56,1% - чоловіки, 44% - жінки;
на посаду міських голів: 83,7% - чоловіки, 16% - жінки.
Серед політичних сил відсоток жінок у списках кандидатів практично однаковий і коливається від 42% до 46%, зазначають в "ОПОРІ". Найбільший відсоток жінок у "Радикальній партії Олега Ляшка", та найменший - у "партії Шарія".
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