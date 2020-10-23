Жінки становлять майже половину кандидатів на цьогорічних місцевих виборах

Для цього довелося вводити квоти

На цьогорічних місцевих виборах в Україні 44,2% кандидатів - це жінки. Найбільше жінок балотується до районних та обласних рад, а найменше - на посаду міських голів.

Франція, Париж, 3 червня 2014 року. Жінка відвідує виставку "О, Пантеон!" французького фотографа JR. На підлозі Пантеону у Парижі фотограф-концептуаліст розмістив знімки тисяч французів. Фото: АFР

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", зазначає "Громадське".

Загалом 55,5% кандидатів на місцевих виборах є чоловіками. Стать ще 0,3% кандидатів не вдалося встановити через одруківки у документах.

Ось такий гендерний розподіл кандидатів на місцевих виборах в Україні:

до обласних рад: 57% - чоловіки, 43,1% - жінки;

до районних рад: 56% - чоловіки, 44% - жінки;

до рад громад з кількістю виборців понад 10 тисяч: 54,8% - чоловіки, 45% - жінки;

до громад із кількістю виборців до 10 тисяч: 56,1% - чоловіки, 44% - жінки;

на посаду міських голів: 83,7% - чоловіки, 16% - жінки.

Серед політичних сил відсоток жінок у списках кандидатів практично однаковий і коливається від 42% до 46%, зазначають в "ОПОРІ". Найбільший відсоток жінок у "Радикальній партії Олега Ляшка", та найменший - у "партії Шарія".

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