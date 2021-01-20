Жорсткий січневий карантин підтримує 51% українців

Запровадження жорсткого карантину (локдауну) з 8 по 24 січня 2021 року підтримує 51% українців, протилежної думки – 46%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 14-16 січня.

Зазначається, що підтримка цієї ініціативи серед населення знизилась (у грудні підтримували 56% опитаних).

При цьому 40% респондентів вважають, що це запровадження карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні - 52%), 55% - протилежної думки. Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним. Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші, жінки та ті, хто боїться захворіти.

Вибіркова сукупність опитування: 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

Станом на 20 січня в Україні лабораторно підтверджені 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383. За минулу добу госпіталізовані 2 011 людей, померли 212.

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