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Журналісти Bihus.info зламували коди диска з матеріалами про розкрадання, - Луценко

Генпрокурор стверджує, що Генпрокуратура не затягувала розслідування, а чекала на результати перевірки
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що журналіст Денис Бігус зламував коди диска з матеріалами справи про розкрадання в оборонній сфері.
Журналісти Bihus.info зламували коди диска з матеріалами про розкрадання, - Луценко Фото: unian.ua

Таку заяву генпрокурор зробив сьогодні, спілкуючись з журналістами, повідомляє LB.ua.

Луценко зазначив, що Генпрокуратура не затягувала розслідування справи, а чекала  на завершення податкових перевірок підприємств - фігурантів кримінального провадження.

"Звинувачення в затягуванні справи я категорично відкидаю ... Чому пан Бігус зволікав із публікацією розслідування з минулого року? Йому треба було зламати коди диска", - заявив генпрокурор.

Разом з тим Луценко заявив, що свідомо затягувало розслідування Національне антикорупційне бюро.

Додамо, журналісти Bihus.info з'ясували, що всі слідчі органи, які мали б розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього і закривали справи за хабарі.

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12 03 2019 13:06
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