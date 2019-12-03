Журналісти Bihus.info зламували коди диска з матеріалами про розкрадання, - Луценко
Таку заяву генпрокурор зробив сьогодні, спілкуючись з журналістами, повідомляє LB.ua.
Луценко зазначив, що Генпрокуратура не затягувала розслідування справи, а чекала на завершення податкових перевірок підприємств - фігурантів кримінального провадження.
"Звинувачення в затягуванні справи я категорично відкидаю ... Чому пан Бігус зволікав із публікацією розслідування з минулого року? Йому треба було зламати коди диска", - заявив генпрокурор.
Разом з тим Луценко заявив, що свідомо затягувало розслідування Національне антикорупційне бюро.
Додамо, журналісти Bihus.info з'ясували, що всі слідчі органи, які мали б розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього і закривали справи за хабарі.
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