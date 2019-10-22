Зміни в ринку електроенергії повинні знизити тарифи для підприємств Коломойського

Законодавчі ініціативи в електроенергетиці спрямовані на зниження вартості електроенергії для феросплавних заводів олігарха Ігоря Коломойського.

"За словами одного західного чиновника, в результаті запланованої реформи ринку електроенергії Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше, ніж ціни, які йому сьогодні виставляють олігархи-конкуренти. "Коломойський хоче сидіти над усіма і за лаштунками смикати за ниточки, - говорить чиновник. - Те, що вони роблять, дуже розумно", - пише впливове британське видання The Financial Times у редакційній статті "Чи вирветься Зеленський з лап олігархів?", передає LB.ua.

Видання підкреслює надзвичайно високий темп законодавчих ініціатив нової влади.

"За останні кілька тижнів Верховна Рада України прийняла десятки законопроєктів, спрямованих на модернізацію економіки і модернізацію держави, іноді практично без обговорення і розгляду. Вводяться нові правила концесії морських портів та інфраструктури, видобутку ресурсів, захисту прав споживачів, регулювання цінних паперів, розукрупнення державної газової компанії і перехід на цифрові технології в митному оформленні та інших послугах", - перераховує FT.

На думку видання, в Україні велика небезпека лобіювання корисливих інтересів окремих олігархів.

"Прагнення уряду реформувати економіку і судову систему також дає можливості тим, хто переслідує корисливі інтереси, в тому числі впливовим олігархам, впливати всіма можливими способами, включаючи використання лояльних до них депутатів для розробки або зміни законів", - зазначає видання.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні необхідно розв'язувати питання "зелених" тарифів на продаж електроенергії з альтернативних джерел. З компаніями, які вже підписали контракти з державою на отримання цих тарифів, будуть спілкуватися.