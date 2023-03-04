Zoom раптово та без пояснень звільнив президента

Платформа відеоконференцій Zoom в п’ятнийю звільнила президента компанії Грега Томба.

Контракт Грега Томба був раптово розірваний “без причини”, стверджує компанія в своїй нормативній документації.

Про це пише BBC.

Томб обійняв посаду президента компанії у червні минулого року року. Він контролював продажі компанії, а підпорядковувався безпосередньо головному виконавчому директору Еріку Юаню.

В компанії Zoom повідомили, що наразі заміну Томбу не шукають.

Компанія Zoom у лютому цього року скоротила 15% персоналу – 1300 осіб – на тлі зниження попиту на її послуги.

Місяць тому стало відомо, що Zoom звільнить 1300 робітників.