Zoom раптово та без пояснень звільнив президента
Контракт Грега Томба був раптово розірваний “без причини”, стверджує компанія в своїй нормативній документації.
Про це пише BBC.
Томб обійняв посаду президента компанії у червні минулого року року. Він контролював продажі компанії, а підпорядковувався безпосередньо головному виконавчому директору Еріку Юаню.
В компанії Zoom повідомили, що наразі заміну Томбу не шукають.
Компанія Zoom у лютому цього року скоротила 15% персоналу – 1300 осіб – на тлі зниження попиту на її послуги.
Місяць тому стало відомо, що Zoom звільнить 1300 робітників.