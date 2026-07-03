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Сили оборони вдарили по ключовому залізничному мосту росіян у Криму

03 липня 2026, 21:31
Сили оборони вдарили по ключовому залізничному мосту росіян у Криму
Також знищено підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі.

Сили оборони вдарили по залізничному мосту через Курманський канал у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб.

росіяни використовували міст біля селища Красногвардійське для логістики, перевозячи військових, зброю та боєприпаси. Також українські військові влучили в станцію РЕБ у районі Артемівки в Криму та підрозділ радіоелектронної розвідки росіян у Севастополі, а ще в пункти управління БпЛА на Донеччині та командний пункт на Запоріжжі.

Крім того, у Генштабі повідомили, що 1 липня зруйнували три прольоти автомобільного мосту в районі Гранітного на Донеччині та два прольоти в районі Азовського на Запоріжжі – ці мости росіяни також використовували для військової логістики.

Нагадаємо, 3 липня СБУ атакувала військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму – удар знищив або пошкодив щонайменше сім літаків. Це вже друга атака на "Саки" за тиждень, попередня відбулася 1 липня.

КримСБУЗСУросія окупантиудари по рф

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