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З’ясувалось скільки Україна втратила Abrams і Leopard – The New York Times

21 квітня 2024, 16:47
З’ясувалось скільки Україна втратила Abrams і Leopard – The New York Times
Фото: Google
Могутні західні танки минулих десятиліть виявилися уразливими перед ноу-хау FPV-дронами.

За останні два місяці ЗСУ безповоротно втратили вже 5 з 31 переданого США танка M1 Abrams і ще щонайменше Ще як мінімум 3 танки були пошкоджені. 

Про це пише американське видання The New York Times, посилаючись на високопоставленого американського чиновника.

Мінімум 30 німецьких танків Leopard різних модифікацій було знищено з моменту, як вони почали брати участь у бойових діях в Україні.

M1 Abrams вважається одним з наймогутніших танків у світі. І той факт, що його, як виявилося, легко знищити дешевими безпілотниками, може змінити саму суть сучасної війни, сказав один з опитаних військових експертів, пише видання.

Попри свою міць, будь-який найкращий танк все одно має низку уразливих місць: часто вони знаходяться там, де броня найтонша, і де конструктори танків не чекають ураження бойової машини. Це дах, задня частина моторного блоку, а також місце, де танкова башта кріпиться до корпусу. Протягом багатьох років піхота протидіяла танкам, використовуючи міни, вибухові пристрої, гранатомети і протитанкові керовані ракети.

Проте безпілотники є не тільки більш безпечним, а й більш точним засобом знищення танків. 

Оператор може спрямувати безпілотник у найуразливіше місце танка точніше, ніж будь-яку протитанкову ракету. 

Крім того, FPV-дрони можуть добити пошкоджені і покинуті танки, щоб бойові машини було неможливо відновити, витягнувши з поля бою.

Видання підсумовує, що безпілотники залежно від розміру м технологічної складності можуть коштувати в середньому $500 і це дозволяє витрачати їх десятками на танк. 

Разом з тим, американський танк M1 Abrams коштує до 10 млн доларів США, а старі та новіші радянські Т-72, які масово втрачають на фронті російські окупанти – від 500 тисяч до 4 млн доларів.

 
танкиAbramsLeopard

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