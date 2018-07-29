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Через бомбу в Італії евакуювали понад 11 тисяч людей

Ніхто не постраждав
В італійському місті Терні евакуювали 11 300 людей після виявлення бомби часів Другої світової війни.
Через бомбу в Італії евакуювали понад 11 тисяч людей Фото: ternitoday.it

Про це повідомляє агентство ANSA.

Американську бомбу завважки близько 226 кг знайшли біля вокзалу Цези. Сапери розмінували її, снаряд підірвали в кар'єрі. Під час цих робіт евакуювали мешканців районів в радіусі кілометра.


Фото: ansa.it


Фото: ansa.it


Фото: ansa.it

Нагадаємо, в селі на Житомирщині у дворі приватного будинку вибухнув боєприпас часів Другої світової.

Біля стадіону "Арена Львів" знайшли 22 артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

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29 07 2018 19:24
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