CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ італійському місті Терні евакуювали 11 300 людей після виявлення бомби часів Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через бомбу в Італії евакуювали понад 11 тисяч людей
Ніхто не постраждав
Фото: ternitoday.it
Про це повідомляє агентство ANSA.
Американську бомбу завважки близько 226 кг знайшли біля вокзалу Цези. Сапери розмінували її, снаряд підірвали в кар'єрі. Під час цих робіт евакуювали мешканців районів в радіусі кілометра.
Фото: ansa.it
Фото: ansa.it
Фото: ansa.it
Нагадаємо, в селі на Житомирщині у дворі приватного будинку вибухнув боєприпас часів Другої світової.
Біля стадіону "Арена Львів" знайшли 22 артилерійські снаряди часів Другої світової війни.
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29 07 2018 19:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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