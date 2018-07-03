Директора держпідприємства "Київоблбудінвест" затримали на хабарі у 330 тис грн
"Встановлено, що керівник держпідприємства вимагав від представника будівельної компанії "відкат" в сумі 330 тис. гривень ($12,2 тис.) за вирішення питання про перерахування грошових коштів за фактично виконані цією компанією роботи щодо будівництва дитячого садка в Київській області", - повідомляє сайт столичної прокуратури.
Відзначається, що директора ДП затримали "на гарячому" під час одержання усієї суми хабара.
Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що керівницю відділу управління Держслужби України з безпеки на транспорті у Львівській області затримали разом із чоловіком під час отримання хабара на суму тисяча доларів.
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