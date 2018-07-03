Директора держпідприємства "Київоблбудінвест" затримали на хабарі у 330 тис грн

Чиновник вимагав "відкат" за вирішення питання про перерахування коштів на будівництво дитсадка

У середу, 7 березня, правоохоронці Києва затримали начальника державного підприємства Київської обласної державної адміністрації "Київоблбудінвест", підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди.

"Встановлено, що керівник держпідприємства вимагав від представника будівельної компанії "відкат" в сумі 330 тис. гривень ($12,2 тис.) за вирішення питання про перерахування грошових коштів за фактично виконані цією компанією роботи щодо будівництва дитячого садка в Київській області", - повідомляє сайт столичної прокуратури.

Відзначається, що директора ДП затримали "на гарячому" під час одержання усієї суми хабара.

Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що керівницю відділу управління Держслужби України з безпеки на транспорті у Львівській області затримали разом із чоловіком під час отримання хабара на суму тисяча доларів.