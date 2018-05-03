У Львові співробітниця "Укртрансбезпеки" та її чоловік попалися на хабарі
Чиновниця створювала штучний дефіцит бланків дозволів для міжнародних вантажних перевезень, а потім за певну винагороду видавала їх компаніям-перевізникам, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області у Facebook.
Як посередника в отриманні хабарів чиновниця залучила свого чоловіка. У неділю, 4 березня, їх затримали співробітники поліції та прокуратури. У посередника вилучили понад 3 тис. доларів та 10 тис. грн, а також 24 порожніх бланків дозволів і чорнові записи, в яких зазначені номери бланків і суми, отримані за їх видачу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).
Нагадаємо, що Військова прокуратура спільно зі слідчими Служби безпеки викрила у хабарництві начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС в Запорізькій області.
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