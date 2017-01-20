Гривня буде найстабільнішою валютою світу в 2017, - Bloomberg

Коливання курсу української гривні до долара США в найближчі три місяці не перевищать 0,6%. Це найнижчий показник серед валют, які потрапили в дослідження ризиків Bloomberg Risk Indicators Matrix.

Найбільш волатильними названо валюти Туреччини і Південної Африки - їхній курс до долара може змінитися на 17,8%.У таблиці ризиків подано очікування коливань національних валют різних країн до долара США на найближчі три місяці, таблиця оновлюється щодня, - йдеться в огляді аналітики Bloomberg.

"Коливання валютного курсу можуть посилити або зменшити віддачу від інвестицій, залежно від їх типу", - йдеться в підписі до таблиці.

Фото:bloomberg.com

Ризики України як держави, які раз на місяць розраховують на підставі 29 різних індикаторів, перебувають у "червоній зоні" (високий ризик). За цією шкалою Україна перебуває в нижній частині списку країн, її ризик оцінюють на 21,5 бала за шкалою від 0 до 100 (що більше балів - то менший ризик). За сукупним показником найстабільнішою країною у світі є Норвегія (96,5 бала), найнестабільнішою - Венесуела (3,1).

Також високими у 2017 році для України залишаються ризики інфляції. Прогноз - 10% за рік, один з найгірших показників у світі. "Швидке зростання цін може призвести до зниження інвестицій через невизначеність щодо майбутніх витрат і прибутків", - йдеться в коментарях до таблиці ризиків. Цей прогноз також оновлюється щодня. Найгірші у світі справи все ж не в України (вона шоста з кінця списку), а у Венесуели - 403,5%. Найповільніше ціни рухаються у Швейцарії (0,3%).

У таблиці ризиків відзначають високі негативні очікування рівня безробіття в Україні у 2017 році - 8,8% (оцінка Міжнародної організації праці для працездатного населення 15 років і старше). "Довгостроковий високий рівень безробіття, врешті-решт, призведе до зниження купівельної спроможності споживачів, зниження податкових надходжень і можливих соціальних заворушень", - зазначають укладачі таблиці ризиків. Цей прогнозний показник змінюється щорічно. Найнижче безробіття цього року очікується в Катарі (0,3%), найвище - в Південній Африці (26%).

Нарешті, в таблиці ризиків окремо оцінюється відношення загальних валютних резервів (крім золота) центробанків країн у відсотках до ВВП. Цей показник перераховується щомісяця. "Резерви ефективно діють як подушка безпеки проти економічних потрясінь, таких як гіперінфляція і зниження валютних курсів, які можуть бути спричинені зовнішніми або внутрішніми подіями", - йдеться в легенді до таблиці. За цим показником Україна в середині списку з 10,4%. Найкращі справи з резервами в Гонконзі (96,4%), найгірші - у США (0,5%).

Нагадаємо, Національний банк України здійснив перерахування третього й останнього траншу прибутку до Державного бюджету на 2016 рік у розмірі 14,16 млрд грн.