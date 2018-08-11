Квота українських пісень на радіо збільшилася до 35%

В Україні з 8 листопада починається фінальний етап введення квот для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій.

Відсьогодні частка пісень українською мовою на радіо повинна становити 35%, а не 30%, як раніше. Квота повинна зберігатися протягом доби і в часових проміжках з 07:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00, йдеться в перехідних положеннях відповідного закону №1421-VIII, інформує LB.ua.

Частка передач державною мовою має становити не менш ніж 60% - ідеться про новини, аналітику та розважальні програми.

Влітку 2016 року Верховна Рада ввела квоти на українські пісні в радіоефірі. У перший рік дії закону вони становили не менш ніж 25% від загального часу звучання пісень упродовж доби. Потім поступово квоти збільшилися до 35%. Для новин і ранкових передач квота української мови - 50% у перший рік з подальшим збільшенням до 60%, нагадує видання.

Також, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала радіостанцію "Люкс ФМ" за недостатню кількість україномовних пісень в ефірі.