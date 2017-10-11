За порушення мовних квот оштрафували радіо Садового

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала радіостанцію "Люкс ФМ" за недостатню кількість україномовних пісень в ефірі.

Про це повідомляє прес-служба ради.

Моніторинг показав, що частка пісень українською, які транслює радіо з 7:00 до 14:00, становить лише 23,5% при необхідних 25%. Сума штрафу - 50,5 тис. гривень.

У Нацраді нагадали, що відповідно до закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій протягом першого року його дії (з 8 листопада 2016 – ред.) має становити 25%, протягом другого року – 30%, протягом третього року – 35%.

Радіостанція "Люкс ФМ" належить до медіахолдингу ТРК "Люкс". Він юридично належить дружині мера Львова Андрія Садового - Катерині Кіт-Садовій та його давньому бізнес-партнеру Романові Андрейку.

Як повідомлялося, нещодавно Нацрада завершила чергову хвилю моніторингу 16-ти загальнонаціональних радіостанцій на предмет виконання вимог закону щодо мовних квот.

Нагадаємо, минулого місяця Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала проект "Радіо-Ера FM" (ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера") на 317,4 тис. гривень за порушення мовних квот.