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За порушення мовних квот оштрафували радіо Садового

Сума штрафу - 50,5 тис. гривень
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала радіостанцію "Люкс ФМ" за недостатню кількість україномовних пісень в ефірі.
За порушення мовних квот оштрафували радіо Садового Андрій Садовий. Фото: Уніан

Про це повідомляє прес-служба ради.

Моніторинг показав, що частка пісень українською, які транслює радіо з 7:00 до 14:00, становить лише 23,5% при необхідних 25%. Сума штрафу - 50,5 тис. гривень.

У Нацраді нагадали, що відповідно до закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій протягом першого року його дії (з 8 листопада 2016 – ред.) має становити 25%, протягом другого року – 30%, протягом третього року – 35%.

Радіостанція "Люкс ФМ" належить до медіахолдингу ТРК "Люкс". Він юридично належить дружині мера Львова Андрія Садового -  Катерині Кіт-Садовій та його давньому бізнес-партнеру Романові Андрейку.

Як повідомлялося, нещодавно Нацрада завершила чергову хвилю моніторингу 16-ти загальнонаціональних радіостанцій на предмет виконання вимог закону щодо мовних квот.

Нагадаємо, минулого місяця Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала проект "Радіо-Ера FM" (ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера") на 317,4 тис. гривень за порушення мовних квот.

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10 11 2017 20:34
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