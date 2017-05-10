"Радіо-Ера" оштрафували на 300 тис грн за порушення мовних квот

У телерадіокомпанії заявили, що до цього могла призвести кібератака вірусу Petya A

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала проект "Радіо-Ера FM" (ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера") на 317,4 тис. гривень за порушення мовних квот.

Таке рішення було прийнято на засіданні 5 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

"В ефірі радіостанцій повинно бути 25%, а вже найближчим часом 30% українських пісень. Ми провели перевірку і встановили, що на "Радіо-Ера FM" у проміжку часу з 07:00 до 14:00 їх частина становила 23%", - зазначив голова Нацради Юрій Артеменко.

Було вирішено, що таке порушення є підставою для застосування санкції - "стягнення штрафу" в розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. У випадку з "Радіо-Ера FM" штраф становить 317 тис. 438,21 гривень. Телерадіокомпанія також зобов'язана впродовж місяця усунути виявлені недоліки.

Представник телерадіокомпанії, юрисконсульт Олег Пилипенко пояснив, що до цього могла призвести кібератака вірусу Petya A - з ладу вийшла комп'ютерна система, в тому числі сервер звукової бази даних і архівний сервер із радіопередачами разом з електронною сіткою мовлення радіостанції.

"Радіо-Ера" з самого початку була україномовною станцією. Я не заперечую, що було порушення, але склалося так, що ми не музична радіостанція, а розмовна. У нас мінімальна кількість була навіть не пісень, а частини музичних композицій у публіцистичних програмах. Швидше за все, це сталося з огляду на такі випадки. Ми не могли повністю відповісти перевіряючому, тому що так званий вірус знищив усі наші архіви", - заявив представник телерадіокомпанії.

Нагадаємо, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки чотирьох каналів медіа-холдингу "Inter Media Group" виявила порушення й оголосила попередження, згідно з яким телеканали повинні протягом місяця внести зміни у свою діяльність.