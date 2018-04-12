Медведчук перестав брати участь у Мінських переговорах
"Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ і медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина. А про роль Медведчука як політика і посередника в контактах між президентами - це інша тема, яка не стосується мінських переговорів", - сказав Євген Марчук представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі замість Леоніда Кучми, інформує BBC.
Своєю чергою представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що від СБУ в роботі підгрупи бере участь Юрій Кочанов, Керівник об'єднаного центру зі звільнення заручників.
Нагадаємо, що в 2018 році Медведчук повернувся в українську політику. Навесні він заявив, що збирається балотуватися на виборах у Верховну Раду в 2019 році, вступив у партію "За життя" і швидко став одним з її лідерів.
У 1997-2002 роках Медведчук був депутатом Верховної Ради другого-четвертого скликань, кілька років обіймав посаду віце-спікера і першого віце-спікера. У 2002-2005 роках очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми.
Він є кумом президент Росії Володимира Путіна.
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