Мера Сколе засудили до 6,5 років за ґратами за хабарництво
Рішення про це суд ухвалив 15 березня. Суд визнав його винним в отриманні хабара 18 тис. гривень, передають "Українські Новини".
Адвокати Москаля мають намір оскаржити це рішення суду.
Як повідомлє видання, в серпні 2015 року Москаля затримали при отриманні хабара в розмірі 18 тис. гривень. Мер Сколе та юрисконсульт Сколівського міської ради вимагали вищевказану суму грошей від підприємця.
Вони обіцяли йому забезпечити перемогу в конкурсі на передачу в оренду одного з об'єктів комунальної власності. Крім того, вони обіцяли знизити орендну плату за користування об'єктом.
Нагадаємо, що в середу, 7 березня, правоохоронці Києва затримали начальника державного підприємства Київської обласної державної адміністрації "Київоблбудінвест", підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- "Темные времена" - это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?