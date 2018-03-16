Мера Сколе засудили до 6,5 років за ґратами за хабарництво

Стрийський міськрайонний суд Львівської обл. засудив мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля до 6,5 років позбавлення волі за хабарництво.

Рішення про це суд ухвалив 15 березня. Суд визнав його винним в отриманні хабара 18 тис. гривень, передають "Українські Новини".

Адвокати Москаля мають намір оскаржити це рішення суду.

Як повідомлє видання, в серпні 2015 року Москаля затримали при отриманні хабара в розмірі 18 тис. гривень. Мер Сколе та юрисконсульт Сколівського міської ради вимагали вищевказану суму грошей від підприємця.

Вони обіцяли йому забезпечити перемогу в конкурсі на передачу в оренду одного з об'єктів комунальної власності. Крім того, вони обіцяли знизити орендну плату за користування об'єктом.

Нагадаємо, що в середу, 7 березня, правоохоронці Києва затримали начальника державного підприємства Київської обласної державної адміністрації "Київоблбудінвест", підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди.