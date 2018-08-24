На Одещині виявили поле коноплі, що належить фірмі депутата-опоблоківця
Плантацію виявили ще 6-го серпня біля села Кислиця Ізмаїльського району.
"Придунайська нива" орендує земельну ділянку у держави. Під час обшуку, санкціонованого Ізмаїльським міськрайонним судом, правоохоронці вилучили понад 75 тисяч кущів рослин коноплі, повідомляє "Думская" з посиланням на дані поліції.
Росли посіви смугою шириною близько 15 метра вздовж каналу біля заростей очерету, їхня загальна площа сягала 2 га. Також поліція вилучила трактор, який використовували для збору врожаю.
Обшук завершили 17 серпня. Суд заарештував вилучені рослини і техніку.
"За результатами експертизи стане відомо, чи є вилучені рослини роду Cаnnabis наркомісткими, після чого буде ухвалено рішення про пред'явлення підозри особам, які займалися вирощуванням цих посівів", - повідомляє ЗМІ.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 500 і більше рослин або ж конопель в кількості від 50 і більше рослин), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Наприкінці вересня 2017 року на території цього ж рибо-аграрного підприємства було виявлено плантацію конопель площею близько 1,5 га. У цій справі досі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.
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