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На Закарпатті сталася пожежа у заповіднику "Долина нарцисів"

На щастя, нарциси ще на глибині 20-25 см, тому для них біди немає
У Карпатському біосферному заповіднику "Долина нарцисів" сталася масштабна пожежа.
На Закарпатті сталася пожежа у заповіднику "Долина нарцисів" Долина нарцисів. Фото: Сергій Гудак

У заповіднику, що на Закарпатті, вигоріло близько 1 га території, проте нарциси не постраждали, повідомила журналістка Алла Хаятова на своїй сторінці у Facebook.

"Нарциси ще в землі, на глибині 20-25 см. Тому для них біди немає", - розповіла інспектор заповідника Олена Бабич агентству "BBC Україна"

У заповіднику зазначили, що згоріла лише суха трава зверху, земля ще мокра, тож інші рослини від пожежі також не постраждали.

Проте, якщо така пожежа станеться в квітні, тоді квіти можуть постраждати, оскільки нарциси розквітають у травні. 

"Унікальне поле, яке є заповідною зоною, суцільно покрите плямами згорілої трави і землі. Де-не-де ще тліє. Багать було так багато, що думок про випадкові підпали (скажімо, від недопалка) не виникає. Швидше за все, спалюванням сухостою та торішніх рослин зайнялися самі співробітники або охорона. Власне, це справа – палити угіддя замість прибирання – на Закарпатті не рідкість", – повідомляє видання "Ужгород".

Відзначимо, що "Долина нарцисів" -  це заповідний масив, що розташований в урочищі Кіреші, за 4 км від міста Хуста Закарпатської області. "Долина нарцисів" - це унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого. З 1992 року у складі Карпатського біосферного заповідника входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

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16 03 2017 15:59
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