Під Івано-Франківськом підстрелили двох спецназівців, зловмисники зникли

У ніч з 18 на 19 серпня в селищі Крихівці під Івано-Франковском під час конфлікту між двома компаніями вогнепальні поранення отримали бійці спецроти Головного Управління Нацполіції в області.

Про це повідомило видання GALKA.IF.UA з посиланням на власні джерела в поліції.

Журналісти стверджують, що конфлікт між двома групами молодих людей переріс в бійку, під час якої один з фігурантів події дістав, ймовірно, обріз рушниці і поранив ним двох осіб - в обличчя і груди.

Потерпілі виявилися бійцями спецроти Головного Управління Нацполіції в області та учасниками АТО, перебувають в обласній лікарні, зловмисники втекли.

У зв'язку з цим інцидентом в області введено план "Перехоплення", на ключових транспортних точках області виставлені пости Нацполіції.

У секторі комунікацій ГУ НП сказали, що йде перевірка цієї інформації і з'ясовуються обставини події.