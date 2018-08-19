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Під Івано-Франківськом підстрелили двох спецназівців, зловмисники зникли

В області оголосили план перехоплення
У ніч з 18 на 19 серпня в селищі Крихівці під Івано-Франковском під час конфлікту між двома компаніями вогнепальні поранення отримали бійці спецроти Головного Управління Нацполіції в області.
Під Івано-Франківськом підстрелили двох спецназівців, зловмисники зникли Фото: 24tv.ua

Про це повідомило видання GALKA.IF.UA з посиланням на власні джерела в поліції.

Журналісти стверджують, що конфлікт між двома групами молодих людей переріс в бійку, під час якої один з фігурантів події дістав, ймовірно, обріз рушниці і поранив ним двох осіб - в обличчя і груди.

Потерпілі виявилися бійцями спецроти Головного Управління Нацполіції в області та учасниками АТО, перебувають в обласній лікарні, зловмисники втекли.

У зв'язку з цим інцидентом в області введено план "Перехоплення", на ключових транспортних точках області виставлені пости Нацполіції.

У секторі комунікацій ГУ НП сказали, що йде перевірка цієї інформації і з'ясовуються обставини події.

Нагадаємо, що вранці у Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною, у результаті якої трьох чоловіків було побито, зловмисники втекли на білому мікроавтобусі Mercedes і двох сріблястих автомобілях BMW і Toyota. На місці події виявили трьох побитих чоловіків. Про поранених пулями тоді відомо не було.

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19 08 2018 16:34
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