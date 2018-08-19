Під Івано-Франківськом підстрелили двох спецназівців, зловмисники зникли
Про це повідомило видання GALKA.IF.UA з посиланням на власні джерела в поліції.
Журналісти стверджують, що конфлікт між двома групами молодих людей переріс в бійку, під час якої один з фігурантів події дістав, ймовірно, обріз рушниці і поранив ним двох осіб - в обличчя і груди.
Потерпілі виявилися бійцями спецроти Головного Управління Нацполіції в області та учасниками АТО, перебувають в обласній лікарні, зловмисники втекли.
У зв'язку з цим інцидентом в області введено план "Перехоплення", на ключових транспортних точках області виставлені пости Нацполіції.
У секторі комунікацій ГУ НП сказали, що йде перевірка цієї інформації і з'ясовуються обставини події.
Нагадаємо, що вранці у Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною, у результаті якої трьох чоловіків було побито, зловмисники втекли на білому мікроавтобусі Mercedes і двох сріблястих автомобілях BMW і Toyota. На місці події виявили трьох побитих чоловіків. Про поранених пулями тоді відомо не було.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими