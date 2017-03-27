Президент присвоїв Героя України добровольцеві Нацгвардії Євгену Тельнову посмертно

Солдат з позивним "Усач" загинув 15 лютого 2015 року в боях біля Широкиного

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно добровольцеві Національної гвардії Євгену Тельнову.

"Я прийняв рішення присвоїти високе звання Героя України Євгену Львовичу Тельнову, знаменитому "Усачу", який загинув 15 лютого 2015 року в боях біля Широкиного, особисто знищивши кілька танків противника, які готували наступ на мирний Маріуполь", - заявив глава держави на урочистостях із нагоди третьої річниці створення Національної Гвардії.

Нагадаємо, що підприємець з Кропивницького Євген Тельнов був активним учасником Революції Гідності. Пішов на війну добровольцем у віці 52 років. У жовтні 2014 року брав участь у виборах до Верховної Ради, але програв їх, зайнявши на своєму окрузі 11-те місце (депутатом став Станіслав Березкін).

15 лютого 2015 року загинув у бою біля Широкиного, знищивши перед цим два російські танки і дві бронемашини.