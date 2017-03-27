Президент присвоїв Героя України добровольцеві Нацгвардії Євгену Тельнову посмертно
"Я прийняв рішення присвоїти високе звання Героя України Євгену Львовичу Тельнову, знаменитому "Усачу", який загинув 15 лютого 2015 року в боях біля Широкиного, особисто знищивши кілька танків противника, які готували наступ на мирний Маріуполь", - заявив глава держави на урочистостях із нагоди третьої річниці створення Національної Гвардії.
Нагадаємо, що підприємець з Кропивницького Євген Тельнов був активним учасником Революції Гідності. Пішов на війну добровольцем у віці 52 років. У жовтні 2014 року брав участь у виборах до Верховної Ради, але програв їх, зайнявши на своєму окрузі 11-те місце (депутатом став Станіслав Березкін).
15 лютого 2015 року загинув у бою біля Широкиного, знищивши перед цим два російські танки і дві бронемашини.
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