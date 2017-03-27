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Президент присвоїв Героя України добровольцеві Нацгвардії Євгену Тельнову посмертно

Солдат з позивним "Усач" загинув 15 лютого 2015 року в боях біля Широкиного
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно добровольцеві Національної гвардії Євгену Тельнову.
Президент присвоїв Героя України добровольцеві Нацгвардії Євгену Тельнову посмертно Фото: censor.net.ua

"Я прийняв рішення присвоїти високе звання Героя України Євгену Львовичу Тельнову, знаменитому "Усачу", який загинув 15 лютого 2015 року в боях біля Широкиного, особисто знищивши кілька танків противника, які готували наступ на мирний Маріуполь", - заявив глава держави на урочистостях із нагоди третьої річниці створення Національної Гвардії.

Нагадаємо, що підприємець з Кропивницького Євген Тельнов був активним учасником Революції Гідності. Пішов на війну добровольцем у віці 52 років. У жовтні 2014 року брав участь у виборах до Верховної Ради, але програв їх, зайнявши на своєму окрузі 11-те місце (депутатом став Станіслав Березкін).

15 лютого 2015 року загинув у бою біля Широкиного, знищивши перед цим два російські танки і дві бронемашини.

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27 03 2017 12:45
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