Слідство вважає загибель політологів у ДТП на Рівненщині умисним вбивством

Встановлено обставини, що дають підстави вважати, що до вказаного злочину може бути причетна ще одна особа

Досудовим розслідуванням смертельного ДТП на Рівненщині 6 вересня, встановлено, що водій вантажівки DAF умисно допустив зіткнення з Opel Omega, в якому були четверо політологів та журналіст. Усі вони загинули.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2017 pоку, близько 6 хв. 50 хв. ОСОБА_2, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті двом або більше особам із використанням транспортного засобу рухаючись сідловим тягачем DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом автодорогою Київ-Ковель-Ягодин в напрямку м. Ковель Волинської області на 258 км зазначеної автодороги поблизу с. Масевичі Рокитнівського району Рівненської області керуючи зазначеним транспортним засобом діючи умисно допустив зіткнення з автомобілем Opel Omega реєстраційний номер НОМЕР_2, який рухався в напрямку м. Києва, внаслідок чого ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 померли на місці події, ОСОБА_7 помер в лікарні", - свідчать дані ухвали Печерського райсуду м.Києва, розміщеній у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "Укрінформ".

Досудовим розслідуванням також встановлено обставини, що дають підстави вважати, що до вказаного злочину може бути причетна ще одна особа, власник мобільного номера — оператор "Київстар".

З огляду на це, слідство звернулося до суду надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, щоб перевірити причетність цієї особи до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання прокуратури слідчим суддею було задоволено.

Нагадаємо, у Рокитнівському районі Рівненської обл. на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" 6 вересня близько 7:00 легковий автомобіль Opel зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири особи.