На Рівненщині легковик влетів у вантажівку, внаслідок ДТП четверо загиблих
"Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" надійшло до поліції сьогодні, 6 вересня, близько 7 ранку", - повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону.
Фото: rv.npu.gov.ua
Поліція з’ясувала, що автомобіль Opel Omega поблизу села Масевичі з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.
Фото: rv.npu.gov.ua
Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі.
Зараз на місці пригоди працюють слідчі та експерти.
Нагадаємо, у Новоодеському районі автобус, який їхав з Херсона до польської Порані, з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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