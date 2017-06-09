На Рівненщині легковик влетів у вантажівку, внаслідок ДТП четверо загиблих За життя п'ятої особи борються медики

У Рокитнівському районі Рівненської обл. на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" сьогодні близько 7:00 легковий автомобіль Opel зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири особи, за життя п'ятої борються медики.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" надійшло до поліції сьогодні, 6 вересня, близько 7 ранку", - повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону. Фото: rv.npu.gov.ua Поліція з’ясувала, що автомобіль Opel Omega поблизу села Масевичі з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом. Фото: rv.npu.gov.ua Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі. Зараз на місці пригоди працюють слідчі та експерти. Нагадаємо, у Новоодеському районі автобус, який їхав з Херсона до польської Порані, з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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