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На Рівненщині легковик влетів у вантажівку, внаслідок ДТП четверо загиблих

За життя п'ятої особи борються медики
У Рокитнівському районі Рівненської обл. на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" сьогодні близько 7:00 легковий автомобіль Opel зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири особи, за життя п'ятої борються медики.
На Рівненщині легковик влетів у вантажівку, внаслідок ДТП четверо загиблих Фото: rv.npu.gov.ua

"Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" надійшло до поліції сьогодні, 6 вересня, близько 7 ранку", - повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону.

Фото: rv.npu.gov.ua

Поліція з’ясувала, що автомобіль Opel Omega поблизу села Масевичі з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.

Фото: rv.npu.gov.ua

Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі.

Зараз на місці пригоди працюють слідчі та експерти.

Нагадаємо, у Новоодеському районі автобус, який їхав з Херсона до польської Порані, з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали двоє людей.

 
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06 09 2017 10:38
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