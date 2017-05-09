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На Миколаївщині автобус "Херсон-Польща" з'їхав у кювет : дев'ять осіб постраждали

Водій не впорався з керуванням
У Новоодеському районі автобус, який їхав з Херсона до польської Порані, з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали двоє людей.
На Миколаївщині автобус "Херсон-Польща" з Фото:facebook.com/UA.National.Police.Nikolae

26-річний водій автобуса MAN на дорозі "Ульянівка – Миколаїв" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, автобус перекинувся, -  повідомляє поліція Миколаївської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Саперно-Слобідській в результаті дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 4 вересня, вибухнув автомобіль після того, як влетів у стовп.

 

 

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05 09 2017 20:40
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