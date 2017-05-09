CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Новоодеському районі автобус, який їхав з Херсона до польської Порані, з'їхав у кювет, внаслідок чого постраждали двоє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Миколаївщині автобус "Херсон-Польща" з'їхав у кювет : дев'ять осіб постраждали
Водій не впорався з керуванням
Фото:facebook.com/UA.National.Police.Nikolae
26-річний водій автобуса MAN на дорозі "Ульянівка – Миколаїв" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, автобус перекинувся, - повідомляє поліція Миколаївської області.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Саперно-Слобідській в результаті дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 4 вересня, вибухнув автомобіль після того, як влетів у стовп.
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05 09 2017 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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