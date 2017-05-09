Моторошна ДТП у Києві: водій дивом вистрибнув з палаючого автомобіля, - ВІДЕО З травмами середнього ступеня тяжкості водія госпіталізували в лікарню

У Києві на вулиці Саперно-Слобідській в результаті дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 4 вересня, вибухнув автомобіль після того, як влетів у стовп.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Очевидці повідомляють, що з сильно пошкодженого автомобіля "дивом вискочив водій", повідомляє dtp.kiev.ua.

Фото: facebook.com/autokiev.info З травмами середнього ступеня тяжкості його госпіталізували в лікарню №17. "У потерпілого опіки, контузія, сильні удари, перелом, однак він у свідомості, загрози життю немає. За попередньою інформацією, Opel не пропустив Toyota і після дотичного удару вилетів в стовп, якраз водійською стороною", - зазначається повідомленні.

Фото: facebook.com/autokiev.info Нагадаємо, що в Харкові 23-річний хлопець за кермом автомобіля BMW-323 врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка авто, ще один пасажир отримав важкі травми. У водія, який був п'яний, знайшли посвідчення поліцейського Патрульної поліції Києва.

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