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Моторошна ДТП у Києві: водій дивом вистрибнув з палаючого автомобіля, - ВІДЕО

З травмами середнього ступеня тяжкості водія госпіталізували в лікарню
У Києві на вулиці Саперно-Слобідській в результаті дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 4 вересня, вибухнув автомобіль після того, як влетів у стовп.
Моторошна ДТП у Києві: водій дивом вистрибнув з палаючого автомобіля, - ВІДЕО Фото: facebook.com/autokiev.info

Очевидці повідомляють, що з сильно пошкодженого автомобіля "дивом вискочив водій", повідомляє dtp.kiev.ua.


Фото: facebook.com/autokiev.info

З травмами середнього ступеня тяжкості його госпіталізували в лікарню №17.

"У потерпілого опіки, контузія, сильні удари, перелом, однак він у свідомості, загрози життю немає. За попередньою інформацією, Opel не пропустив Toyota і після дотичного удару вилетів в стовп, якраз водійською стороною", - зазначається повідомленні.


Фото: facebook.com/autokiev.info

Нагадаємо, що в Харкові 23-річний хлопець за кермом автомобіля BMW-323 врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка авто, ще один пасажир отримав важкі травми. У водія, який був п'яний, знайшли посвідчення поліцейського Патрульної поліції Києва.

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05 09 2017 09:38
ТЕГИ: Київ, вибух, ДТП
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