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П'яний патрульний на BMW став учасником смертельної ДТП у Харкові

Пасажирка машини загинула, ще одна людина у важкому стані
Уранці в Харкові 23-річний хлопець за кермом автомобіля BMW-323 врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка авто, ще один пасажир отримав важкі травми. У водія, який був п'яний, знайшли посвідчення поліцейського Патрульної поліції Києва.
П Фото: khar.gp.gov.ua

ДТП сталася близько 08:00 на вулиці Дерев'янка. Водій серйозних травм не отримав, - повідомляють на сайті прокуратури Харківської області.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 286 КК України). Максимальна санкція статті передбачає вісім років позбавлення волі.

Фото: khar.gp.gov.ua

Нагадаємо, у центрі Києва син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

 

 

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04 09 2017 13:57
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