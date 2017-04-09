П'яний патрульний на BMW став учасником смертельної ДТП у Харкові Пасажирка машини загинула, ще одна людина у важкому стані

Уранці в Харкові 23-річний хлопець за кермом автомобіля BMW-323 врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка авто, ще один пасажир отримав важкі травми. У водія, який був п'яний, знайшли посвідчення поліцейського Патрульної поліції Києва.

Фото: khar.gp.gov.ua

ДТП сталася близько 08:00 на вулиці Дерев'янка. Водій серйозних травм не отримав, - повідомляють на сайті прокуратури Харківської області. Прокуратура почала розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 286 КК України). Максимальна санкція статті передбачає вісім років позбавлення волі. Фото: khar.gp.gov.ua Нагадаємо, у центрі Києва син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

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