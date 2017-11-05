ПОЛІТИКА НОВИНИПартія "Опозиційний блок" повідомила про підпал свого офісу в Дніпрі в ніч на четвер 11 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі підпалили офіс Опоблоку, - ФОТО
У будівлю кинули пляшки із пальною сумішшю
Фото: opposition.org.ua
О пів на четверту ранку двоє невідомих, ховаючи обличчя під капюшонами, кинули декілька пляшок із пальною сумішшю в офіс на просп. Яворницького, 5 і втекли на автомобілі.
Фото: opposition.org.ua
Загоряння ліквідували дві пожежні машини, повідомляє сайт політсили.
Нагадаємо, що автомобіль Land Rover, яка належить депутату Одеської міської ради від "Опозиційного блоку" Богдану Гіганову, підпалили 4 грудня.
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11 05 2017 11:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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