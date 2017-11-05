У Дніпрі підпалили офіс Опоблоку, - ФОТО

Партія "Опозиційний блок" повідомила про підпал свого офісу в Дніпрі в ніч на четвер 11 травня.

О пів на четверту ранку двоє невідомих, ховаючи обличчя під капюшонами, кинули декілька пляшок із пальною сумішшю в офіс на просп. Яворницького, 5 і втекли на автомобілі.



Фото: opposition.org.ua

Загоряння ліквідували дві пожежні машини, повідомляє сайт політсили.

Нагадаємо, що автомобіль Land Rover, яка належить депутату Одеської міської ради від "Опозиційного блоку" Богдану Гіганову, підпалили 4 грудня.