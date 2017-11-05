Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Дніпрі підпалили офіс Опоблоку, - ФОТО

У будівлю кинули пляшки із пальною сумішшю
Партія "Опозиційний блок" повідомила про підпал свого офісу в Дніпрі в ніч на четвер 11 травня.
У Дніпрі підпалили офіс Опоблоку, - ФОТО Фото: opposition.org.ua

О пів на четверту ранку двоє невідомих, ховаючи обличчя під капюшонами, кинули декілька пляшок із пальною сумішшю в офіс на просп. Яворницького, 5 і втекли на автомобілі.


Фото: opposition.org.ua

Загоряння ліквідували дві пожежні машини, повідомляє сайт політсили.

Нагадаємо, що автомобіль Land Rover, яка належить депутату Одеської міської ради від "Опозиційного блоку" Богдану Гіганову, підпалили 4 грудня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2017 11:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.