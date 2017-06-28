Упродовж двох тижнів у Львові запрацюють три сміттєві вагівниці

Тоннаж сміття, який вивозитимуть для захоронення зі Львова на полігони в інші міста, зважуватимуть.

Як повідомляє міська рада Львова, сміттєві ваги будуть пристосовані для машин, які вивозять відходи.

"Сміттєві ваги будуть розташовані у різних районах міста – це дозволить зручно зважувати відходи, що відправлятимуться у різні напрямки. Зокрема, на вул. Шевченка, на Сихові та на ЛКП «Збиранка» вже готують до введення в експлуатацію три сміттєві ваги", – зазначили у міськраді.

Комплексні роботи над кожною зі сміттєвих вагівниць коштують близько 50 тис. грн.

"Необхідність встановлення сміттєвих ваг була вмотивована і тим, що є певна недовіра до того, скільки сміття продукує Львів, що перевізники завищують об’єми. Тому, щоб не було жодних спекуляцій, вирішили встановити три ваги для зважування відходів", – йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, 25 червня у Львові майже п'ять тисяч осіб зібралися на громадське віче для обговорення проблеми зі сміттям.

Президент України Петро Порошенко і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі 26 червня обговорили залучення французьких інвесторів у проекти з переробки сміття в Україні.