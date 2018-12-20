В Україні заборонили встановлювати газові котли у нових квартирах

Раніше розміщення газових котлів у квартирах та приміщеннях ніяким чином не регулювалось

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомили, що розробили нові державні будівельні норми, якими забороняється розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими та закритими камерами згорання у нових квартирах.

Водночас, дозволяється розміщувати газові котли у будинках до трьох поверхів, повідомляє "Громадське". Сумарна потужність таких котлів не повинна перевищувати 30 кіловат.

"У приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається встановлення лише теплогенераторів з закритою камерою згоряння. Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у житлових приміщеннях, не повинна перевищувати 7,5 кВт, при цьому вказані приміщення повинні обладнуватись контролем довибухових концентрацій газу на рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум’я", - повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Раніше розміщення газових котлів у квартирах та приміщеннях ніяким чином не регулювалось, а самої заборони не існувало.

Нагадаємо, о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.