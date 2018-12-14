Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині, - ОНОВЛЕНО
"14 грудня на Київщині, о 09:20 у м. Фастів по вул. Садова, 10, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку попередньо стався вибух газу", – інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок вибуху відбулося руйнування третього, четвертого та п’ятого поверхів.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Проводиться евакуація мешканців.
Оновлення:
"Поки, що мова йде про одного постраждалого", – повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації в Facebook.
За словами головного лікаря Фастівської ЦРЛ Андрія Герцуна, під плитами, які обвалилися з 4 і 5 поверхів, також можуть бути люди.
Зазначається, що близько 10 квартир залишилися без вікон, терміново розглядається питання відселення людей.
На місце трагедії виїхали голова КОДА Олександр Терещук та його заступниця.
Також, у Кишиневі в результаті вибуху газу в багатоповерховому будинку загинуло троє людей.
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