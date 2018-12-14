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Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині, - ОНОВЛЕНО

На місці працюють підрозділи ДСНС
У Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерхівці, кількість потерпілих з'ясовують.
Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині, - ОНОВЛЕНО Фото: ДСНС

"14 грудня  на Київщині, о 09:20 у м. Фастів по вул. Садова, 10, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку попередньо стався вибух газу", – інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок вибуху відбулося руйнування третього, четвертого та п’ятого поверхів.


Фото: ДСНС


Фото: ДСНС

Проводиться евакуація мешканців.

Оновлення:

"Поки, що мова йде про одного постраждалого", – повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

За словами головного лікаря Фастівської ЦРЛ Андрія Герцуна, під плитами, які обвалилися з 4 і 5 поверхів, також можуть бути люди.

Зазначається, що близько 10 квартир залишилися без вікон, терміново розглядається питання відселення людей.

На місце трагедії виїхали голова КОДА Олександр Терещук та його заступниця.

Також, у Кишиневі в результаті вибуху газу в багатоповерховому будинку загинуло троє людей.

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14 12 2018 11:17
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